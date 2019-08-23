ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظريف: المحادثات النووية مع ماكرون كانت مثمرة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:27 م
إيمانويل ماكرون ومحمد
إيمانويل ماكرون ومحمد جواد ظريف
رويترز
نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء (إيلنا) عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إنه أجرى اليوم الجمعة محادثات "مثمرة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال ظريف "قدمت لنا فرنسا مقترحات وقدمنا مقترحات عن كيفية تنفيذ (الاتفاق النووي) والخطوات التي ينبغي للجانبين اتخاذها".

وتابع قائلا "المحادثات كانت طيبة ومثمرة، والأمر بالقطع يعتمد على كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته داخل (الاتفاق النووي) وأيضا الالتزامات التي قطعها بعد خروج أمريكا".

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله إن من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

ترشيحاتنا

الجحيم ينتظر أرسنال خلال مواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي غدا

تزوجت 7 مرات .. 8 معلومات عن سوسن بدر بعد تصدرها جوجل

عنتيل قرية حجازي بفجر مفاجأة عن الفيديوهات الجنسية.. والسيدات تعترف

كهربا يزين قائمة أفيس لأول مرة استعدادا لمواجهة ريو أفي

الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

شاهد.. حارس مرمى الأهلى السابق يطلب الدعاء من جمهوره لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور

طريقة عمل طاجن اللحمة.. 4 وصفات لأكلات ترم العظم