فيديو يحبس الأنفاس لسقوط مظلي من ارتفاع عال .. شاهد

نشرت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسقوط مظلي من ارتفاع عال.



أظهر الفيديو سقوط مظلي نتيجة خطأ فادح بالتعامل مع المظلة وهو بين السماء والأرض ليتداوله العديد من رواد التواصل الإجتماعى والذي كان يوثق فيه لحظات طيرانه.



وفقا للمدرب المسؤول عن نادي جيرسي للقفز ان المظلي تمكن من التخلص من المظلة الرئيسية وفتح المظلة الثانوية بالوقت المناسب وتجنب هذه المأساة ، وكان كل ما يحتاجه وكل ما يحتاجه الطائر في هذه الرياضة، هو المظلة المجهزة خصيصًا لهذا النوع من الرياضة.



وتقسم المظلة إلى خلايا مفتوحة في اتجاه الطيران ومغلقة من الخلف. بهذا تتخذ المظلة الشكل المطلوب أثناء الطيران من خلال انتفاخ تلك الخلايا بالهواء.



