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حريق هائل وسط لندن

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:38 م
حريق وسط لندن
حريق وسط لندن
أحمد سيف الدين
شب حريق في أحد الأبراج الكائنة وسط لندن، اليوم، حيث انتقل بشكل سريع من الطابق الثاني عشر الذي اشتعل فيه إلى بعض الطوابق في برج نوتينج هيل.

ونقل موقع "اكسبريس"، صورا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للدخان المتصاعد من البرج وذلك قبل أن تنتقل 70 وحدة من قوات الدفاع المدني ومكافحة الحرائق في محاولة منهم للسيطرة على الوضع هناك.

ونشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على حسابه الشخصي، صورا للحريق الهائل وكتب "حريق في برج بالقرب من جرينفيل والنيران واللهب تتطاير، كنا نظن أن الحكومة ستحل مشكلة تلك المباني والبنية التحتية المتعلقة بالغاز فيها".

ووفقا لرواد تويتر البريطانيين، فإن الحريق هائل بالقدر الذي يتطلب تعامل نصف خدمات الطوارئ في لندن للسيطرة عليه.

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