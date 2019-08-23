البنك الأهلي يختتم معسكر الإسكندرية بمواجهة الترسانة

يختتم فريق البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق المدير الفنى معسكره المغلق بالأكاديمية البحرية غدا السبت بمواجهة قوية أمام فريق الترسانة بقيادة مديره الفني علاء ميهوب فى تمام الساعة الخامسة مساء.



وكانت آخر تجارب الفريق الودية داخل المعسكر وقد واجه البنك الأهلى فريق الحمام والزرقا خسر الأولى بهدفين وتعادل فى الثانية بدون أهداف.



جدير بالذكر أن البنك الأهلي صعد من دوري القسم الثالث الموسم الماضي، ممثلا عن مجموعة الجيزة، ويلعب في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

