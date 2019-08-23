أهداف قاتلة سجلت في اللحظات الأخيرة.. الأهلي في نهائي كأس الكونفدرالية الأبرز

عالم الساحرة المستديرة مليء بالكثير من العجائب والغرائب التي نراها منذ عقود في كل المباريات القوية التي تكون نتائجها بين فوز كبير أو هزيمة ساحقة ولكن قد يختلف طعم الفوز إن تحقق في اللحظات الأخيرة.



ألمانيا ضد هولندا في كأس الامم الأمم الأوروبية

انتهت بتعادل الإيجابي 2/2 ، كان المنتخب الألماني متفوقًا بنتيجة 2/0 حتى انقلبت موازين المباراة بتعاون نجوم الطواحين لتسجيل الهدف الأول في مرمى الألمان في الدقيقة 85 لتكون بداية التحول في المباراة وبعدها بلحظات أجرى الجهاز الفنى لمنتخب هولندا تغييرا مثيرا بالدفع "فيرجيل فان ديك" مدافع الفريق إلى مركز المهاجم الصريح قبل نهاية اللقاء بلحظات معدودة وبالفعل سجل "فان ديك" الهدف الثاني في مرمى ألمانيا في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بصعود هولندا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.







إنجلترا ضد تونس في كأس العالم

كان التعادل إيجابيًا 1/1 بين المنتخبين أحرز الهدف الوحيد لتونس "فرجاني ساسي" وبدفاع قوي من الجانب التونسي ولكن كان لهاري كين مهاجم منتخب إنجلترا رأي آخر حتى الدقيقة الـ91 التي أحرز فيها الهدف الثاني برأسية رائعة لتخسر تونس وتخرج من دور المجموعات في اللحظات الأخيرة قبل النهاية.







الأهلي ضد سيوي سبور في نهائي كأس الكونفدرالية

ظلت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي حتى الدقيقة الأخيرة قبل نهاية المباراة كان لعماد متعب كلمة أخرى في الثانية الأخير حيث سجل هدف فوز الأهلي برأسية في الدقيقة الـ 92 وتنتهي المباراة 1/0 ليتوج الأهلي المصري بكأس الكونفدرالية.







ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

حدثت المعجزة لا أحد يستطيع أن ينسى تلك المباراة الجنونية، كان الريال مهزومًا حتى الدقيقة الـ90 بهدف مقابل لا شئ وفي الدقيقة 93 من اللقاء، أحرز راموس رأسية قاتلة أعادت ريال مدريد للمباراة، حيث انتفض بعدها وفاز 4/1، بعد شوطين إضافيين ليتوج بعدها بكأس دوري أبطال أوروبا لتكون ليلة العاشرة للملكي.







ألمانيا ضد السويد

مباراة قتلت في اللحظة الأخيرة تمامًا حيث أخطأ "توني كروس" لاعب وسط الألمان في كرة أدت إلى تسجيل هدف من الجانب السويدي لتكون المباراة 1/1 لكن في الدقيقة 95 من ضربة حرة نفذها توني كروس أيضًا وأحرز الهدف القاتل في مرمى السويد.













