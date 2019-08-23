نجل ميتشو يحضر مران الزمالك

حضر نجل الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الفريق، اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.



وحرص نجل ميتشو على مصافحة الجهاز الفني واللاعبين .



ويواجه الزمالك فريق ديكاداها الصومالي، غدا، في برج العرب بالإسكندرية، إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.



وفاز الزمالك على ديكاداها الصومالي في مباراة الذهاب بنتيجة 7 - 0.