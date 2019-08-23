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رياضة

نجل ميتشو يحضر مران الزمالك

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:25 م
نجل ميتشو يحضر مران
نجل ميتشو يحضر مران الزمالك
ملك موسي
حضر نجل الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الفريق، اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وحرص نجل ميتشو على مصافحة الجهاز الفني واللاعبين .

ويواجه الزمالك فريق ديكاداها الصومالي، غدا، في برج العرب بالإسكندرية، إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على ديكاداها الصومالي في مباراة الذهاب بنتيجة 7 - 0.

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