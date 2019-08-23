سمير الإسكندراني يكشف عن أهم تطورات حالته الصحية.. فيديو

قال الفنان سمير الإسكندراني، إنه تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية في "البروستاتا"، ما أثر على صحته العامة بشكل كبير، مؤكدا: "عانيت من تيسر في مسألة البول".



وأشار سمير الإسكندراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن تلك الوعكة الصحية أكدت له المستوي العالي من المهنية التي يتمتع بها الأطباء في مصر.



وأضاف الفنان سمير الإسكندراني: "الأطباء المصريون قاموا معايا بكل الواجب، لإنقاذي من تلك الوعكة".