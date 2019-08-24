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لـ القولون.. طريقة عمل سلاطة الزبادي

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:05 ص
طريقة عمل سلطة الزبادي
طريقة عمل سلطة الزبادي
رشا عوني
تعتبر سلاطة الزبادي من السلاطات الشهية والمفيدة، والمريحة للقولون عند انتفاخه، وهي أفضل وجبة يمكن تناولها ليلًا في العشاء، ويمكنك تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة للكبار والصغار.

مدة تحضير سلاطة الزبادي : 10 دقائق
الكمية: تكفي لـ 3 أفراد

مكونات سلاطة الزبادي :

3 ملاعق مايونيز
2 علبة زبادي
ثمرة خيار كبيرة
2 فص ثوم مهروس
نصف ليمونة
ملح و فلفل اسود
ملعقة زيت زيتون

طريقة عمل سلاطة الزبادي :

قشري ثمرة الخيار جيدًا ثم افرميه أو ابشريه
وفي وعاء أضيفي علبتي الزبادي مع الثوم المهروس والمايونيز والملح والفلفل ثم أضيفي الخيار المبشور مع عصير الليمون و زيت الزيتون وقلبي الخليط جيدًا واتركيها لمدة نصف ساعة بالثلاجة قبل تناولها.
لـ القولون.. طريقة عمل سلاطة الزبادي
لـ القولون.. طريقة عمل سلاطة الزبادي

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