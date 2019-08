بطول 170 كم.. CNN تعرض فيلما عن درب البحر الأحمر.. تعرف عليه

عرضت قناة CNN لأول مرة في فقرة Travel Trends (اتجاهات السفر) فى برنامج "غرفة الأخبار" CNN Newsroom وهو واحد من اهم واكثر البرامج مشاهدة على القناة، فيلما للترويج لسياحة المغامرات في مصر والذي قامت الشبكة العالمية بتصويره في "درب البحر الأحمر" Red Sea Mountain Trail وهي المرة الأولى التي يتم التصوير فيها في هذا الدرب الجديد.



ودرب البحر الأحمر هو أول درب للمشي الطويل hiking، وقال مذيع قناة CNN خلال الفقرة أن هذا الدرب يقع بالقرب من مدينة الغردقة مما يتيح للسائح فرصة المزج بين السياحة الشاطئية وسياحة المغامرات وهو يمنح السائرين فيه فرصة لرؤية الطبيعية البرية المتنوعة في مصر والتعرف على ثقافة المنطقة.



وتجدر الإشارة الى أن مدينة الغردقة اختارها موقع Trip Advisor ضمن أفضل ٢٥ وجهة سياحية في العالم.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إلى أن سياحة المغامرات أصبحت من أسرع الأنماط السياحية نموا في الآونة الأخيرة، وأكثرها انتشارا بين الشباب، وأصبحت تحتل نسبة كبيرة من حركة السياحة العالمية.



وأضافت الوزيرة أن دروب المشى السياحية أو الـ‪hiking‬ هى أحد أوجه السياحة المستدامة، حيث تشرف قبيلة "المعزة" البدوية على هذا الدرب وهي المسئولة عن تنظيم رحلات المشي به، حيث أنهم اكثر الناس دراية بالمنطقة ودروبها، ويهدف المشروع الى الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة به، وهو ما يتماشى مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على النهوض بقطاع السياحة من خلال تحقيق تنمية سياحية مستدامة، كما انه يهدف إلى خلق فرص عمل لسكان المنطقة وهو ما يأتي اتساقا مع الهدف الأشمل لوزارة السياحة وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".



كما أن دروب المشى السياحية تسلط الضوء على سكان المناطق المحيطة مما يأتي في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وحملة People to People احد ركائز هذا المحور والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وتعريف السائح بالمناطق السياحية المختلفة لإبراز ميزاتها التنافسية وخصائصها Branding by Destination.



الفيلم يتحدث فيه الرحالة والمغامر البريطاني بن هوفلر وهو أحد الذين شاركوا في تأسيس الدرب، والذي قال أنه على الرغم من أن هذا الدرب جديدا، إلا أنه عبارة عن شبكة من الطرق القديمة التي استخدمها البدو في مصر لقرون بهدف السفر والتجارة والصيد، وأشار الى أهمية جبال البحر الأحمر تاريخيا، موضحا أن الحضارات المتعاقبة مرت بهذه الجبال وشقت طرقا بينها منذ العصور الفرعونية وحتى عصور البطالمة والرومان، وقال أن هذا المشروع يعطي للبدو الذين يقطنون المنطقة الفرصة لتقديم بلدهم وتراثهم للعالم.



وخلال الفيلم أكد المغامر المصري عمر السمرة أن القبائل في المنطقة هي التي تساعد في تشغيل وصيانة الطريق، فمشروع درب البحر الأحمر هو مشروع سياحي مجتمعي، يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة به وخلق صناعات يعمل فيها البدو، وتقديم تجربة حقيقية للمغامر أو الرحالة للتواصل والتعرف على ثقافة المنطقة.



جدير بالذكر أن "درب البحر الأحمر"، يبلغ طوله 170 كيلومترًا، وتستغرق الرحلة به ١٠ أيام، وبدايته قريبة من مطار الغردقة ويوفر فرصة للباحثين عن المغامرة للتمتع بجمال الطبيعة والحياة البرية الثرية في هذه المنطقة ومشاهدة جبال البحر الأحمر المتنوعة الأشكال والألوان، حيث يمر بجبال شايب البنات وقمة جبل أبو دخان، وجبل أم عناب.



وفي سياق متصل قام موقع CNN بالعربية بنشر مقالا ترويجيا عن شاطئ "النيزك" الذي يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة مرسى علم.



كما قامت شبكة CNN العالمية ببث الحوار الذي أجرته مع مغني الراب الأمريكي الشهير "راس" Russ من مدينة العالمين الجديدة خلال الحفل الذى أحياه يوم ٢ اغسطس الجاري، فى برنامج "غرفة الاخبار" CNN Newsroom وهو واحد من أهم وأكثر البرامج مشاهدة على القناة، وقد ظهر على الشاشة خلال الحوار هاشتاج My Egypt# والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع CNN لتقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.



وتجدر الإشارة الي أن الوزارة أقامت احتفالية للإعلان عن شراكتها مع ال CNN في مايو الماضي.



جدير بالذكر أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرا أول فيلم عالمي لحملة People to People للترويج للسياحة بشكل عصري، وذلك بالتعاون مع شركة Beautiful Destinations العالمية.