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فن

بعد انتهاء His Only Son.. نيقولا معوض يبدأ تصوير مسلسل بلا دليل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:53 م
نيقولا معوض
نيقولا معوض
محمد نبيـل
بدأ الفنان اللبناني نيقولا معوض تصوير أول مشاهده في مسلسل بلا دليل للمخرجة منال الصيفي، كما نشر النجم على حسابه الشخصي بإنستجرام مقطع فيديو لرقصة رومانسية تجمعه بالفنانة درة ضمن أحداث المسلسل، بجانب صورة تجمعه بالفنانين خالد سليم وحازم سمير، ويقوم نيقولا بشخصية تيمور الواقع في علاقة رومانسية مع حبيبة والتي تقوم بدورها درة.

وقال نيقولا عن مشاركته في مسلسل بلا دليل: "سعيد جدًا بالعودة للدراما المصرية من جديد، بمسلسل مشوّق بأحداث مركبّة والتعاون مع فريق عمل متفاهم".

وبجانب درّة يشارك النجم نيقولا معوّض في بطولة المسلسل النجوم خالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة.

ويعتبر مسلسل بلا دليل دراما اجتماعية متشابكة يسيطر عليها طابع الغموض والإثارة، مكوّن من 45 حلقة ومن المقرر إطلاقة شهر أكتوبر المقبل، المسلسل إنتاج سينرجي، تأليف إنجي علاء ومن إخراج منال الصيفي.

قدم نيقولا معوض على مدار السنوات الماضية عدة أعمال درامية مصرية، آخرها مسلسل طلعت روحي، الذي عُرض في شهر فبراير الماضي، ومؤخرا انتهى النجم من تصوير مشاهده في الفيلم الأمريكي His Only Son في الولايات المتحدة، والذي يجسد من خلاله شخصية النبي إبراهيم عليه السلام.

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