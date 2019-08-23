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رياضة

محمد يوسف يشيد بـ لاعبي الأهلي بعد الفوز الكبير على اطلع بره

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
أبدي محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق، مساء اليوم، على «اطلع بره» بطل جنوب السودان في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف، إن جميع اللاعبين أدوا بروح قتالية بغض النظر عن نتيجة المباراة، وأن الفوز الكبير على بطل السودان يمنح اللاعبين المزيد من الثقة بعد ضربة البداية بالبطولة الإفريقية.

وأشار المدير الفني المؤقت إلى أنه طالب اللاعبين بتقديم أداء جيد واللعب بروح قتالية.

وأوضح يوسف، أن الأهلي دائمًا ما يكون طموحه المنافسة على البطولات والألقاب، وأن تفكير الفريق بعد الفوز على اطلع بره أصبح منصبًا على ما هو قادم من مواجهات.

واكّد يوسف ، أن جماهير الأهلي كلمة السر في الفوز بالبطولات، وأن وجودهم اليوم في استاد برج العرب منح الفريق دفعة معنوية قوية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على «اطلع بره» بـ9 أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

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