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فن

ريم مصطفى تشعل انستجرام في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:53 م
ريم مصطفي
ريم مصطفي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بأحدث جلسة تصوير.


وحلت ريم مصطفى بإطلالة جريئة بإرتدائها كت أبيض وجيبة بلون البحر خلال جلستها التصويرية من أحد الأماكن الساحلية.


واعتمدت ريم مصطفي علي نظرتها الجذابة ووضع ميكب خفيف بلون الوجه مع احمر الشفايف واسدال شعرها الأشقر على كتفيها.


لاقت صورتها ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "احلي فنانة" و "واخيرا شوفنا حورية البحر" و"انتي حقيقي كدا ".


وشاركت ريم مصطفى مؤخرا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

وقدم فيلم نقطة تلاقى بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، وحتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.

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