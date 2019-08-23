سفير مصر في الكونغو يستقبل بعثة بيراميدز قبل مواجهة إيتوال

استقبل السفير حاتم قنديل سفير مصر بدولة الكونغو برازفيل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق الذي يستعد لمواجهة إيتوال يوم الأحد المقبل في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ووجه السفير الدعوة لرئيس البعثة لتناول وجبة العشاء للترحيب به ونقل تحياته لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين، وتناول الطرفان أطراف الحديث وتمنيات أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية للفريق بتحقيق نتيجة إيجابية.



وأشاد المهندس ممدوح عيد بحسن استقبال السفير ومساعدة الفريق في تلبية كافة الاحتياجات، حيث وجه رئيس البعثة الدعوة للسفير لحضور المباراة.



