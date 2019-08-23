ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في الكونغو يستقبل بعثة بيراميدز قبل مواجهة إيتوال

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:57 م
سفير مصر في الكونغو
سفير مصر في الكونغو يستقبل بعثة بيراميدز قبل مواجهة إيتوال
حسن العمدة
استقبل السفير حاتم قنديل سفير مصر بدولة الكونغو برازفيل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق الذي يستعد لمواجهة إيتوال يوم الأحد المقبل في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووجه السفير الدعوة لرئيس البعثة لتناول وجبة العشاء للترحيب به ونقل تحياته لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين، وتناول الطرفان أطراف الحديث وتمنيات أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية للفريق بتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشاد المهندس ممدوح عيد بحسن استقبال السفير ومساعدة الفريق في تلبية كافة الاحتياجات، حيث وجه رئيس البعثة الدعوة للسفير لحضور المباراة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة بيراميدز تتوجه للكونغو لمواجهة النجم الكونغولي.. صور

أحمد الشناوي ينشر فيديو له أثناء نومه في الطائرة المتجهة لـ الكونغو لمواجهة النجم

ممدوح عيد: أثق بفوز بيراميدز على بطل الكونغو

بيراميدز يؤدى صلاة الجمعة في فندق إقامته بالكونغو برازافيل ..صور

ترشيحاتنا

أول تحرك من البرلمان ضد ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة

حدوتة مصرية.. ميرنا حسني صيدلانيه تفوز على 45 دولة بمفردها

معشوقة المصريين.. كل ما تريد معرفته عن سيارة لانسر كريستالة وطرق تعديلها

وقف ريهام سعيد وبرنامج صبايا على قناة الحياة بعد تصريحاتها عن السمنة

حوادث فشنك.. مصطفى بكري يحذر السائقين من شارع فيصل

لن يكمل المباراة .. إصابة قوية لمدافع النادي الاهلى أمام اطلع بره .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد