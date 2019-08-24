مصرع طفلة وإصابة 4 إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون، يوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 95 على طريق مطروح الإسكندرية، وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ والإغاثة برأس الحكمة والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمشرحة المستشفى.



كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق، قد تلقى إخطارا من مستشفى رأس الحكمة بوصول جثة هامدة باسم دنا أحمد محمد 4 سنوات، وإصابة 4 آخرين هم: ردينا عمرو محمد 7 سنوات، جرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 7 سم واشتباه كسر بالفك ، ونهاد رفعت فايد 32 سنة، مصابة بجروح بالوجه وجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 6سم، وأحمد محمد خليفه 36 سنة سحجات وكدمات، ولوجين أحمد محمد 7 سنوات جرح قطعي باليد اليسري طوله 5 سم.