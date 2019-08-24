تعليق قوي من هاني حتحوت علي إصابة رامي ربيعة المتكررة..فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إصابة رامي ربيعة لاعبة النادي الأهلي التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام أطلع بره بطل جنوب السودان والتي انتهت بالفوز بتسعة أهداف نظيفة في إياب دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا، مقلقة.



وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد أن إصابات رامي ربيعة تسبب القلق لأنها «من النوع الطويل الجملي اللي بيطول معاه شوية».



واختتم الإعلامي هاني حتحوت، أن رامي ربيعة يمتلك إمكانيات جبارة وكل مدير فني ينتظر جاهزية رامي ربيعة حتى يخدم الأهلي والمنتخب، وتعرض ربيعة للإصابة بشد في العضلة الخلفية وتم استبداله.