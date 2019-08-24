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رياضة

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:11 ص
جانب من لقاء الاهلي
جانب من لقاء الاهلي وصن داونز
حسن العمدة
أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات في الموسم الماضي.

وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "فرحة التتويج بالدوري هذا الموسم الأغلى في حياتي، فالأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات، لكنه استغل تعثر الزمالك ودعم الفريق بالعديد من الصفقات وهذه مسئولية الإدارة".

وأكمل : "الأهلي خسر دوري أبطال إفريقيا بفعل فاعل، وكل شخص أجرم في حق الفريق سيحاسب".

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