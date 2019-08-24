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رياضة

بـ 2 مليون جنيه.. الأهلى يعير محمد شريف الى إنبي لمدة موسم

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:51 ص
محمد شريف لاعب النادي
محمد شريف لاعب النادي الاهلي
محمد رشاد
وقع محمد شريف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد اعارته لنادي إنبي لمدة موسم يبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الجارية وحتى صيف 2020.

ويحصل الأهلي علي 2 مليون جنيه نظير اعارة محمد شريف للفريق البترولي فيما تم وضع بند في العقد يمنع مشاركة اللاعب أمام الأهلي.

وأنهت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي إجراءات انتقال كل من أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى الجونة وبيع كل من محمد نجيب وعمرو بركات والحارس عمر رضوان وإسلام محارب إلى ذات الفريق الساحلي ومنح حمودي الاستغناء ليرحل دون مقابل وأحمد علاء بنظام الإعارة إلى طلائع الجيش و رحيل محمد شريف إلى إنبي بنظام الإعارة لمدة عام أيضا.

جدير بالذكر ان الفريق الاول لكرة القدم قد تغلب على نظيره اطلع بره بطل جنوب السودان بتسعة اهداف مقابل لاشئ فى اياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

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