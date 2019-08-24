مصلحة الفريق أهم.. محمد يوسف: لا يهمني استمرارى مع الأهلي من عدمه.. فيديو

قال محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يعنيه مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، مشيرا الى أنه قام بدوره مع مارتن لاسارتي، وكرره أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ، كذلك الحال ما فعله عقب رحيل باتريس كارتيرون الموسم الماضي.



وأضاف محمد يوسف في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر": "لا يهمني أن أعرف مصيري من النادي الأهلي، لأنني لا أفرض نفسي على الفريق، إذا طلب الأهلي استمراري مع الجهاز الفني الجديد فأنا تحت أمر النادي، وإذا رأي أن الأفضل تواجد شخص آخر فلن أعترض."



وعن منح الفرصة لعناصر لم تشارك مع لاسارتي المدير الفني السابق قال محمد يوسف: "هذه ليست المرة الأولى التي أعطي فيها الفرصة لعناصر كانت بعيدة عن الصورة، فسبق أن فعلت هذا الأمر الموسم الماضي عندما رحل كارتيرون، وقررت الاعتماد على كريم نيدفيد ومروان محسن."



ثم أوضح موقفه أثناء تواجد لاسارتي: "داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي هناك معايير يجب العمل بها، فالمدير الفني من حقه الاستماع للجهاز الفني أو أن يثق في عضو دون الآخر وعلى جميع العناصر الالتزام بالقرار الصادر منه، كنا نتجه إلى الاعتماد على أحمد الشيخ في المباراة كبديل، لكن الجهاز المعاون رأي منح الفرصة لجيرالدو من أجل المشاركة في المباراة بمركز الجناح الأيمن بدلًا من حسين الشحات."



وأضاف: "نحن لا نفكر إن كان اللاعب صفقة جديدة أو عنصر قديم في الفريق، كل من انضم للأهلي هو لاعب في الفريق، وبناء على ذلك نحن نختار اللاعب الذي يناسب الأهلي في هذا اليوم، متولى ظهر بشكل جيد ويمتاز في عملية بناء الهجمة من الخلف للأمام، وقفشة أدى بشكل جيد، وكافة عناصر الفريق كانوا في أفضل حال."