فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو

قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري ،إن أسعار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مرتفعة لأنهم ألماظ وسط كومة من القش.



وأضاف فرج عامر في تصريحاته لقناة ام بي سي مصر :"نحتاج للعودة لمستوانا الطبيعي ونطمح لاحتلال المربع الذهبي بالدوري الموسم المقبل وهذا أمر صعب، التوأم إبراهيم وحسام يجتهدون لتقديم الأفضل لسموحة وقيادتهم للمنتخب شئ رائع ويشرفنا"



واختتم فرج عامر تصريحاته قائلًا :"نجوم سموحة أسعارهم مرتفعة لأنهم ألماظ في وسط أكوام من القش، من عليه الاستعانة بمجهودات أي لاعب فعليه تقدير ثمنه".