شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

التمس شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، لجونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء العذر بعد المستوى الذي ظهر عليه أمس الجمعة أمام فريق اطلع برا بطل جنوب السودان.



وقال عبد المنعم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : التمس العذر لجونيور أجايي في تراجع مستواه لأنه عائد من إصابة قوية ، ومحمود وحيد وأحمد فتحي وصلاح محسن كانوا مفاجأة الأهلي أمام اطلع بره.



وأردف: لم أتهم وليد أزارو بتعمد إهدار الفرص، ازارو أد أي مهاجم 10 مرات ، والأهلي سيعلن تعاقده مع المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة.