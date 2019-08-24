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رياضة

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:31 ص
أوجوستو إيناسيو
أوجوستو إيناسيو
محمد رشاد
أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لـ ديسبورتيفو أفيش، على تحمله مسؤولية الهزيمة الكارثية أمام ريو آفي بنتيجة 1-5 في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وقال إيناسيو بعد المباراة فى محطة سبورت تي.في البرتغالية مبررا الهزيمة: "لدينا العديد من اللاعبين الجدد، وبالتالي يمكن أن نمر بتذبذب في المستوى. الأمور لم تسر على ما يرام، مثل هذه الأيام واردة الحدوث، وأنا أتحمل مسؤولية الهزيمة وليس اللاعبين".

وأكمل مشيدا بجماهير فريقه: "مررنا بواحدة من تلك الليالي التي لا يرغب أحد في عيشها، أشعر بالقشعريرة، في نهاية المباراة قامت جماهيرنا بتحيتنا، بينما توجب عليهم إطلاق صافرات الاستهجان في حقنا ، الآن علينا أن نُبدي رد فعل، لأن هذا ليس أفيش. أبارك لـ ريو أفي الذي لعب مباراة جيدة".

وأتم: "ولكن في وسط كل هذا الركود، الفريق حاول العودة. علينا أن نُصدر رد فعل قوي في المباراة المقبلة، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، قد نعيش فترات صعبة ولكن ليس بسوء مباراة اليوم".

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