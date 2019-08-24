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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية بتكلفة 473 مليون جنيه

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 338 مليون جنيه، لخدمة 203 آلاف نسمة.

وقالت الوزارة إن المشروعات الثلاثة، هى محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 68/34 ألف م3/يوم، لخدمة 175 ألف نسمة، ومن المقرر دخول المحطة الخدمة نهاية شهر سبتمبر المقبل، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبوطفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/9/2020، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، لخدمة نحو 18 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020.

وأضافت الإسكان، أنه جارٍ أيضًا تنفيذ مشروعين للصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 135 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 57 ألف نسمة، وهما، مشروع صرف صحى أبوصوير، ومشروع محطة معالجة صرف صحى الـ7 آبار، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما منتصف شهر سبتمبر المقبل.

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