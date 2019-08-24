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رياضة

ريال مدريد يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإسباني أمام بلد الوليد

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره بلد الوليد، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل استعادة صدارة الليجا، الذي احتلها فريق إشبيلية مؤقتًا بعد فوزه على غرناطة 1-0 أمس.

وكان الميرنجي افتتح مشواره في الموسم الحالي، بتحقيق الفوز على سيلتا فيجو، بثلاثية مقابل هدف، على ملعب "بالايدوس".

ويفتقد ريال مدريد في مواجهة اليوم، لخدمات نجمه لوكا مودريتش بسبب الإيقاف، بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة سيلتا فيجو الماضية.

كما يغيب كل من، ماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، وإبراهيم دياز، ورودريجو عن المشاركة مع الملكي، بسبب الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضًا.

ويلتقي اليوم أيضًا، أوساسونا مع إيبار، وسيلتا فيجو مع فالنسيا، وخيتافي مع أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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