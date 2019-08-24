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علاج التجاعيد حول الفم.. ابتعد عن تلك العادة اليومية المدمرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:27 ص
وصفات لعلاج التجاعيد
وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم
نهى حمدي
مع تقدم العمر تبدأ الخطوط الرفيعة والتجاعيد بالظهور تدريجيًا على البشرة، حول العينين والفم والأنف، وتبدأ من تلك اللحظة نوبات الانزعاج والقلق تظهر ملاصقة للتجاعيد على وجه السيدات، وتحديدًا مع ظهور تجاعيد الفم، في هذا الوقت تبدأ رحلة البحث عن وصفات لعلاج التجاعيد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لذا نقدم لك وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم والأسباب وراء ظهور تلك التجاعيد.

وصفات لـ علاج تجاعيد حول الفم
الوصفة الأولى لـ علاج التجاعيد حول الفم
المكونات:
- زنجبيل مبشور
- ملعقة عسل كبيرة

طريقة التحضير:
- امزج الزنجبيل وملعقة العسل جيدًا، وتناول هذا الخليط يوميًا.
- يعتبر الزنجبيل غنيا بمضادات الأكسدة التي تعمل على علاج التجاعيد، ويحافظ على الإيلاستين الذي يسبب النقص فيه بظهور التجاعيد والخطوط التعبيرية الدقيقة.

الوصفة الثانية لـ علاج التجاعيد حول الفم

المكونات:
- حبات لوز.
- حليب الخام.

طريقة التحضير:
- نقوم بوضع حبات اللوز في الحليب الخام ونتركه من المساء لصبح اليوم الثاني.
- ثم نقشر اللوز ونطحنه حتى يصبح قوامه كالعجين.
- نطبق العجين على البشرة، وحت العينين للتخلص من الهالات السوداء.
- نتركها على الوجه من 20-30 دقيقة ثم نغسلها بالماء الفاتر.
- ينصح بتطبيق هذه الوصفة يوميًا للحصول على نتيجة جيدة جدًا، فاللوز يضم العديد من الألياف، والمعادن كالحديد، والأحماض كـ حمض الفوليك، و حمض الأوليك، وفيتامين E، والكالسيوم، والزنك، مما يؤخر ذلك من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

الوصفة الثالثة لـ علاج التجاعيد حول الفم

المكونات:
- 2 ثمرة موز

طريقة التحضير:
- قوم بهرس ثمرات الموز جيدًا حتى يصبح قوامها كالعجين.
- افردي الموز المهروس على منطقة محيط الفم، ونتركها لمدة نصف ساعة.
- يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، ونرطب الوجه بكريم الترطيب.

أسباب ظهور التجاعيد حول الفم

- التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، حيث تعمل الأشعة البنفسجية القادمة من الشمس على تكسير الكولاجين الموجود في البشرة، وكذلك تعمل على تكسير الإيلاستين، لذا وجب عليك الاستمرار في وضع الكريمات المرطبة والكريم الواقي من الشمس.

- شرب الماء أو غيرها من الزجاجة مباشرة يعجل بظهور التجاعيد حول الفم، وذلك لقيام الشخص بزم الشفاة بشكل مستمر من أجل الشرب وهذا يسبب في ظهور الخطوط الرفيعة في تلك المنطقة.

- التدخين من ضمن العوامل التي تؤدي لظهور التجاعيد، فهو يعمل على إبطاء عملية إنتاج الكولاجين، وتشقق الطبقات الداخلية من الجلد مما يؤدي للتجاعيد.

- مضغ اللبان من الأسباب التي تؤدي أيضًا إلى ظهور التجاعيد.
وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم
وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم
وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم
وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم وصفات لعلاج التجاعيد حول الفم

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