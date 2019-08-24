عاطل يستقطب راغبي السفر للخارج عبر الإنترنت ويبيع لهم عقود عمل وهمية

ضبط عاطل لقيامه بإنشاء شركة وهمية بالقاهرة والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توفير عقود لفرص عمل لهم بالخارج ، وامر اللواء محمد منصور بإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.



فقد أكدت المعلومات والتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير التى تمت بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قيام عاطل سبق إتهامه فى 7 قضايا " أموال عامة - تبديد - نصب "، ومحكوم عليه فى 3 قضايا متنوعة بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.



وتبين من التحريات، أن المتهم اتخذ مقر الشركة وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية خاصة بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وإجرائه المقابلات والتعاقدات مع المجنى عليهم بمقر الشركة، واستلام مبالغ مالية منهم والتوقيع على إيصالات الاستلام النقدية بإسم الشركة الوهمى.



تم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة، وعثر على (52 إيصال استلام نقدية من ضحاياه بإجمالى مبالغ مالية قدرها ( 450 ألف جنيه مصرى- أكلاشيه مزور لبيانات باسم الشركة - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى قدره 5400 جنيه من متحصلات نشاطه الاجرامى).



أمكن الاستدلال على عدد 8 من ضحاياه، وقرروا بقيام المتهم بالإحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه من الفرد الواحد تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.