ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل يستقطب راغبي السفر للخارج عبر الإنترنت ويبيع لهم عقود عمل وهمية

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:52 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
كتب محمد صبرى
ضبط عاطل لقيامه بإنشاء شركة وهمية بالقاهرة والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توفير عقود لفرص عمل لهم بالخارج ، وامر اللواء محمد منصور بإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

فقد أكدت المعلومات والتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير التى تمت بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قيام عاطل سبق إتهامه فى 7 قضايا " أموال عامة - تبديد - نصب "، ومحكوم عليه فى 3 قضايا متنوعة بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وتبين من التحريات، أن المتهم اتخذ مقر الشركة وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية خاصة بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وإجرائه المقابلات والتعاقدات مع المجنى عليهم بمقر الشركة، واستلام مبالغ مالية منهم والتوقيع على إيصالات الاستلام النقدية بإسم الشركة الوهمى.

تم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة، وعثر على (52 إيصال استلام نقدية من ضحاياه بإجمالى مبالغ مالية قدرها ( 450 ألف جنيه مصرى- أكلاشيه مزور لبيانات باسم الشركة - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى قدره 5400 جنيه من متحصلات نشاطه الاجرامى).

أمكن الاستدلال على عدد 8 من ضحاياه، وقرروا بقيام المتهم بالإحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه من الفرد الواحد تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قائد شرطة دبي السابق يشن هجومًا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

خد الزبالة وأنت نازل.. تنظيف المنزل يوميا يقلل من خطر الإصابة بالموت المفاجئ

عنتيل كفر حجازي.. ضحيتاه وقعتا في شر أعمالهما بتطليق الأولى والثانية في خلافات.. والنيابة تأمر بحبسه وضبط وإحضار مسرب الفيديوهات

أخبار الفن| محمد رمضان يطير فى الهواء بحفلة مارينا.. وعمرو دياب ينادى على دينا الشربينى فى العلمين

بعد سخريته من عمل المرأة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد تامر أمين

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

الحج العام المقبل بدون جواز سفر.. السعودية تعلن التفاصيل

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

تعرف على سن المعاش بقانون المعاشات الجديد بعد إقراره من الرئيس السيسي

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

بعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديد

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوف شولدر أنيق.. ايمى سمير غانم تخطف الأنظار بهذا الفستان

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى