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رياضة

أرسنال يبحث عن فك عقدة شبه مستحيلة على أنفيلد

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:16 م
ليفربول - آرسنال
ليفربول - آرسنال
إسراء أشرف
يحاول فريق أرسنال فك عقدة شبه مستحيلة عندما يواجه ليفربول اليوم، السبت، في تمام السادسة مساءً، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة، بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لـ"البريميرليج" عبر "تويتر"، فإن أرسنال يتطلع لتحقيق الفوز على ليفربول، من أجل فك عقدة عدم فوزه في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2004 - 2005.

وأشار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، إلى أن أرسنال يحتاج لإيقاف سلسلة فوز ليفربول التي لم يهزم فيها خلال 41 مباراة على ملعبه "أنفيلد"، لكي ينهي عقدته.

وكان أرسنال حقق الفوز في أول جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام كل من، نيوكاسل يونايتد، وبيرنلي.

ويتقاسم ليفربول وأرسنال صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط لكل منهما.

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