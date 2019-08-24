أرسنال يبحث عن فك عقدة شبه مستحيلة على أنفيلد

Arsenal are looking to win their opening 3⃣ #PL matches for the first time since 2004/05



But they'll need to end Liverpool's 41-match unbeaten run at Anfield...#LIVARS pic.twitter.com/n5PQ4VgkQT — Premier League (@premierleague) August 24, 2019

يحاول فريق أرسنال فك عقدة شبه مستحيلة عندما يواجه ليفربول اليوم، السبت، في تمام السادسة مساءً، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة، بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لـ"البريميرليج" عبر "تويتر"، فإن أرسنال يتطلع لتحقيق الفوز على ليفربول، من أجل فك عقدة عدم فوزه في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2004 - 2005.وأشار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، إلى أن أرسنال يحتاج لإيقاف سلسلة فوز ليفربول التي لم يهزم فيها خلال 41 مباراة على ملعبه "أنفيلد"، لكي ينهي عقدته.وكان أرسنال حقق الفوز في أول جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام كل من، نيوكاسل يونايتد، وبيرنلي.ويتقاسم ليفربول وأرسنال صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط لكل منهما.