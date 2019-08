بعد نجاح جولته الفنية بتونس.. صابر الرباعى يوجه الشكر لرفقاء النجاح

View this post on Instagram

شكرا من القلب إلى كل الذين ساهموا في نجاح جولتي الفنية في تونس صيف 2019 وخاصة اختتام مهرجان قرطاج الدولي الذي كان بمثابة حلم من الأحلام وتحدي جديد تحقق أمام هذا الجمهور الرائع ، شكرا من القلب لرفقاء النجاح فرقتي الموسيقية بكل عناصرها التونسية والأجنبية بقيادة أخي و صديقي المايسترو قيس المليتي . شكرا للإدارة التقنية بقيادة الغالي جمال بوبكر وكل العاملين في شركة AVPROD ،و الهندسة الصوتية بقيادة نصر الدين الحداد و كامل الفريق المساعد له ،يسرى المسعودي ، محمد، سامح.كذلك الشكر لشركة Peaksource بإشراف السيد حليم الطرابلسي و شركة dixversion بإشراف السيدة علياء بوزيد ، شكرا لإدارة السوشل ميديا Fadlo Ailanony دون أن أنسى إدارة أعمالي و رفيق دربي علي المولى و إدارة مكتبي في تونس عبد القادر عمار، عبد الستار الهميسي ، أحمد عبد الناظر . وأخيرا لعائلتي الكبيرة والصغيرة على صبرهم و دعمهم الكبير. دمتم لي و وفقني و إياكم لمزيد من النجاح و التألق. BIIIIIG THANKS FOR ALL.#saberrebai#carthage #enjoy #tunisie