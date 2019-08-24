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فن

بعد نجاح جولته الفنية بتونس.. صابر الرباعى يوجه الشكر لرفقاء النجاح

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:03 م
صابر الرباعى
صابر الرباعى
القسم الميدانى
نشر الفنان التونسي صابر الرباعي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب صابر الرباعي، على صورته قائلا: "شكرا من القلب إلى كل الذين ساهموا في نجاح جولتي الفنية في تونس صيف 2019 وخاصة اختتام مهرجان قرطاج الدولى الذي كان بمثابة حلم من الأحلام وتحدي جديد تحقق أمام هذا الجمهور الرائع، شكرا من القلب لرفقاء النجاح فرقتي الموسيقية بكل عناصرها التونسية والأجنبية بقيادة أخي و صديقي المايسترو قيس المليتى".

واستكمل صابر الرباعى رسالة شكره لمن دعموه بكلماته المؤثرة.

وتفاعل متابعى صابر الرباعى مع صورته معلقين:
تستاهل النجاح أكثر وأكثر صوتك عشق
ان شاء الله النجاح متواصل يا أمير
الكبير كبير يا صابر
روعة البارح فى قرطاج

يذكر أن آخر أعماله ألبوم يضم 10 أغان بلهجات مختلفة (مصري، خليجي)، وهم: «باي باي، كتاب المجروحين، عمري الجديد، عسى يومي، غشاش، ليلة من العمر، طول حياتي، مغيار، تذكروني، أين أذهب.
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شكرا من القلب إلى كل الذين ساهموا في نجاح جولتي الفنية في تونس صيف 2019 وخاصة اختتام مهرجان قرطاج الدولي الذي كان بمثابة حلم من الأحلام وتحدي جديد تحقق أمام هذا الجمهور الرائع ، شكرا من القلب لرفقاء النجاح فرقتي الموسيقية بكل عناصرها التونسية والأجنبية بقيادة أخي و صديقي المايسترو قيس المليتي . شكرا للإدارة التقنية بقيادة الغالي جمال بوبكر وكل العاملين في شركة AVPROD ،و الهندسة الصوتية بقيادة نصر الدين الحداد و كامل الفريق المساعد له ،يسرى المسعودي ، محمد، سامح.كذلك الشكر لشركة Peaksource بإشراف السيد حليم الطرابلسي و شركة dixversion بإشراف السيدة علياء بوزيد ، شكرا لإدارة السوشل ميديا Fadlo Ailanony دون أن أنسى إدارة أعمالي و رفيق دربي علي المولى و إدارة مكتبي في تونس عبد القادر عمار، عبد الستار الهميسي ، أحمد عبد الناظر . وأخيرا لعائلتي الكبيرة والصغيرة على صبرهم و دعمهم الكبير. دمتم لي و وفقني و إياكم لمزيد من النجاح و التألق. BIIIIIG THANKS FOR ALL.#saberrebai#carthage #enjoy #tunisie

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