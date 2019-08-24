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رياضة

متزعلوش مني.. جهاد جريشة يعتذر لـ جماهير الأهلي لهذا السبب ..فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:36 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
محمد السعيد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحكم الدولي جهاد جريشة يعتذر فيه لجماهير الأهلي، بعد أخطائه في مباراة بيراميدز الأسبوع الماضي ببطولة كأس مصر.

وكان الأهلي أصدر بيانا رسميا، انتقد فيه أخطاء جهاد جريشة التحكيمية أمام بيراميدز، والتي تسببت في وداع الفريق لبطولة كأس مصر من الدور ثمن النهائي.

وقال جهاد جريشة خلال فيديو متداول "بقول لجماهير الأهلي متزعلوش مني، عدم احتساب ركلة جزاء على بيراميدز خطأ لم يكن مقصود، التحكيم اليوم كان ضدك، غدا قد يكون معك".

وكان سمير عثمان رئيس لجنة الحكام، أكد أن جهاد جريشة لم يتم إيقافه، بعد اعتراض الأهلي على قراراته التحكيمية.

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