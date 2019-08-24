ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي: ردود الفعل حول الملك لير أكثر من رائعة.. صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:38 م
هبة مجدى
هبة مجدى
شيري نبيل
قالت الفنانة هبة مجدي، إن ردود الفعل التي وصلت إليها عن عرض مسرحية "الملك لير" أكثر من رائعة.

وأضافت الفنانة هبة مجدي، من خلال الندوة التي عقدها "صدى البلد": لن أتوقع الكم الهائل من المكالمات الهاتفية سواء من أصدقائي أو الفنانيين، أيضا لا أنسى الفنان الراحل فاروق الفيشاوق فهو فنان يتمتع بموهبة كبيرة بالإضافة الى  روحه ومساعدته ومسانده كل من حوله".

جدير بالذكر أنه شارك في بطولة المسرحية الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكوكبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي، ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.

كان يحيى الفخراني قد قدم رائعة شكسبير من قبل على المسرح القومي في عام 2001 وحققت وقتها نجاحا كبيرا.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلته فيه ابنتيه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحببنه أكثر.

وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور الملك غضبا ويقوم بحرمانها من كل شيء ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.
هبة مجدي: ردود الفعل حول الملك لير أكثر من رائعة.. صور
هبة مجدي: ردود الفعل حول الملك لير أكثر من رائعة.. صور
هبة مجدي: ردود الفعل حول الملك لير أكثر من رائعة.. صور
هبة مجدي: ردود الفعل حول الملك لير أكثر من رائعة.. صور
هبة مجدي: ردود الفعل حول الملك لير أكثر من رائعة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرة الملك لير تستعد للعرض فى المملكة العربية السعودية

بعد نجاحها فى مصر..عرض مسرحية الملك لير فى السعودية 17 يوليو

شاهد.. يحيى الفخراني في رحلة عمرة بصحبة عدد من النجوم

يحيى الفخراني: الشعب السعودي قادر على مواكبة التطور ومعاصرة كل الفنون ..فيديو

شاهد.. رد فعل الجمهور السعودي على مسرحية الملك لير لـ يحيى الفخراني

يحيى الفخراني يعود لعرض مسرحية الملك لير.. أغسطس

ترشيحاتنا

الفنان الكبير والجدع جدا.. رسالة خالد منيب للفنان تامر حسنى

مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي

قشرة الفول وراء أنيميا الحديد.. 3 اتهامات تطارد مسمار البطن.. فيديو

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

ننشر.. كواليس أول زيارة رسمية لرئيس هيئة قناة السويس الجديد لترسانة بورسعيد البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل