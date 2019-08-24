هبة مجدي: ردود الفعل حول الملك لير أكثر من رائعة.. صور

قالت الفنانة هبة مجدي، إن ردود الفعل التي وصلت إليها عن عرض مسرحية "الملك لير" أكثر من رائعة.



وأضافت الفنانة هبة مجدي، من خلال الندوة التي عقدها "صدى البلد": لن أتوقع الكم الهائل من المكالمات الهاتفية سواء من أصدقائي أو الفنانيين، أيضا لا أنسى الفنان الراحل فاروق الفيشاوق فهو فنان يتمتع بموهبة كبيرة بالإضافة الى روحه ومساعدته ومسانده كل من حوله".



جدير بالذكر أنه شارك في بطولة المسرحية الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكوكبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي، ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.



كان يحيى الفخراني قد قدم رائعة شكسبير من قبل على المسرح القومي في عام 2001 وحققت وقتها نجاحا كبيرا.



قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلته فيه ابنتيه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحببنه أكثر.



وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور الملك غضبا ويقوم بحرمانها من كل شيء ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.