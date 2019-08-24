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تعليم

الهواري وكيلا لكلية تربية الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:04 م
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور جمال الهواري، الأستاذ بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب. 

تدرج وكيل كلية التربية الجديد في التعليم الأزهري حتى حصل على ليسانس الآداب والتربية تخصص لغة عربية، كلية التربية جامعة الأزهر، تقدير عام "جيد جدًا مع مرتبة الشرف" عام 1990م، ثم عين معيدًا بقسم علم النفس التعليمي 1993، ومدرسًا مساعدًا في عام 1998، ثم مدرسًا عام 2001، ورقي إلى أستاذ مساعد 2006، حتى حصل على الأستاذية عام 2016، عين بعدها رئيسًا لقسم علم النفس التعليمي من 2017.

أشرف الهواري على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش عشرات الرسائل في كلية تربية الأزهر وغيرها من مختلف كليات التربية بالجامعات المصرية، كما شارك في عشرات المؤتمرات الدولية والمحلية، ونشر عددا من البحوث والدراسات وأوراق العمل التي ناقشت القضايا التربوية واللغوية على مستوى مصر والوطن العربي.

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