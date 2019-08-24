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فن

محمد رمضان: حققت أعلى نسبة حضور في تاريخ حفلات الساحل.. والجمهور يرد: أسوأ تنظيم

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:35 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى كرم
احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح حفله بالساحل الشمالي امس.

ونشر محمد رمضان مجموعة من الصور من الحفل وعلق عليها قائلا: " الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح #أقوى_حفلة_في_الساحل و أعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى الـ١٥٠ ألف ❤️🙏🏽 ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم  #ثقة_في_الله_نجاح"

ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "اسوأ تنظيم على الطلاق" و"الف مبروووووك ومن نجاح لنجاح".

وكان محمد رمصان هاجم واحدا من جمهوره بعد أن تسبب في مشاكل بالحفل ، وأدى لإيقافه لعدة دقائق بعد أن حاول تخطي الأمن والوصول للمسرح.

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