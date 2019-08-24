بدون ميك اب.. ريا ابي راشد تبهر متابعيها من أمام حمام السباحه



وحلت ريا ابي راشد بإطلالة جريئة بإرتدائها كاش مايوه ازرق شفاف اثناء الاسترخاء امام حمام السباحة بمنزلها.



ولم تتكلف ريا ابي راشد بإرتداء الاكسسوارات المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب مع اسدال شعرها علي كتفيها.



ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "الملكة " و " قمررررر".



رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وحظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال بموسم رمضان الماضى 2019 بمشاهدة عريضة.

شاركت الاعلامية رايا ابي راشد جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي تستجم من امام احد حمامات السباحة.