الدورى الإيطالى..يوفنتوس يعبر بارما فى إفتتاح الدورى

فاز يوفنتوس على بارما بهدف مقابل لاشىء فى إفتتاح الدورى الإيطالى للموسم الجديد 2019-2020 ،أحرزه جورجو كيللينى فى الدقيقة الواحده و العشرون من زمن الشوط الأول.



ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو مواصلة الهيمنة على لقب الدوري الايطالي في غياب مديره الفني الجديد ماوريسيو سارى بسبب معاناته من التهاب رئوى، وتعاقد "البيانكونيري" مع سارى الذي قاد تشيلسي الإنجليزي للحصول على لقب الدورى الأوروبى "اليوروباليج" فى الموسم الماضي لتدريب الفريق خلفًا لماسيمليانو أليجري.



وحرص يوفنتوس على تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مثل لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو قادمًا من باريس سان جيرمان كذلك الحارس الإيطالي العائد بوفون، والويلزي أرون رامسي قادمًا من أرسنال الإنجليزي، والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.