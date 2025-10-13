عمرو أديب: تغييرات مفاجئة في مواعيد الخطابات بسبب تطورات إسرائيل.. وشرم الشيخ تستقبل قادة قمة السلام

قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن هناك ارتباكًا في المواعيد والجدول الزمني للفعاليات الدولية، مشيرًا إلى أن ما حدث في إسرائيل وتل أبيب والقدس أدى إلى تغيير كامل في المواعيد المقررة.

ترحيل الجدول الزمني

وأوضح أديب أن الرئيس الأمريكي لم يُلقِ كلمته بعد، رغم أن الموعد كان محددًا سلفًا، وهو ما يعني أن الجدول بأكمله سيتم ترحيله، وأن هناك تداخلًا بين الأحداث الكبرى الجارية حاليًا.

وأضاف أن العالم يشهد تطورات متلاحقة في وقت واحد، بالتزامن مع التحضيرات المكثفة في مدينة شرم الشيخ، التي تشهد هذه الأيام وصول القيادات والزعماء المشاركين في "قمة شرم الشيخ للسلام".

المشهد الدولي

وأكد أديب أن المشهد الدولي حافل ومتشابك، وأن الأيام المقبلة ستكشف عن تحركات مهمة على مستوى القادة والسياسة العالمية، خصوصًا في ظل تصاعد الأحداث وتزايد الزخم السياسي والدبلوماسي المحيط بالقمة.