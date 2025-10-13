ترامب يعلق على المشادات في الكنيست أثناء خطابه

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته اليوم من القدس المحتلة على مشادات في الكنيست أثناء خطابه، قائلا: “كان هذا متمكنا جدا”.

و رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست قائلا : أهلا بك في القدس عاصمتنا الأبدية.

وقال نتنياهو لترامب في كلمته امام الكنيست : سيحفر اسمك سيدي الرئيس في تاريخ أمتنا وتاريخ البشرية. و هذه زيارتكم الأولى منذ أعلنتم القدس عاصمة إسرائيل، شكرا لكم على هذا القرار.

وأضاف نتنياهو لترامب: شكرا لاعترافكم بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وشكرا على مواجهتك الأكاذيب في الأمم المتحدة. وشكرا لاعترافك في 2020 بسيادتنا على يهودا والسامرة. و شكرا على انسحابك من الاتفاق النووي الإيراني الكارثي. و شكرا لدعمك لعملية "الأسد الصاعد"، شكرا لضربات الولايات المتحدة ضد إيران.

وتابع نتنياهو: دونالد ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض. و ما من رئيس أمريكي فعل أكثر من ترامب لإسرائيل.

كما وجه نتنياهو الشكر لترامب على المقترح الذي يعيد جميع رهائن الاحتلال إلى الديار وينهي الحرب من خلال تحقيق جميع الأهداف.