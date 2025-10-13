قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية
شقيق الصحفي صالح.. إعلام فلسطيني: سيتم اليوم تحرير ناجي الجعفراوي من سجون الاحتلال
ترامب: أشكر ويتكوف على جهوده في إعادة المحتجزين من غزة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي
وزير الإسكان من أسيوط: نعمل على رفع كفاءة المحطات وتطوير الشبكات لخدمة المواطنين في كل القرى
توك شو

ترامب يعلق على المشادات في الكنيست أثناء خطابه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هاجر ابراهيم

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته اليوم من القدس المحتلة على مشادات في الكنيست أثناء خطابه، قائلا: “كان هذا متمكنا جدا”.

و رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست قائلا : أهلا بك في القدس عاصمتنا الأبدية.

وقال نتنياهو لترامب في كلمته امام الكنيست : سيحفر اسمك سيدي الرئيس في تاريخ أمتنا وتاريخ البشرية. و هذه زيارتكم الأولى منذ أعلنتم القدس عاصمة إسرائيل، شكرا لكم على هذا القرار.

وأضاف نتنياهو لترامب: شكرا لاعترافكم بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وشكرا على مواجهتك الأكاذيب في الأمم المتحدة. وشكرا لاعترافك في 2020 بسيادتنا على يهودا والسامرة. و شكرا على انسحابك من الاتفاق النووي الإيراني الكارثي. و شكرا لدعمك لعملية "الأسد الصاعد"، شكرا لضربات الولايات المتحدة ضد إيران.

وتابع نتنياهو: دونالد ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض. و ما من رئيس أمريكي فعل أكثر من ترامب لإسرائيل.

كما وجه نتنياهو الشكر لترامب  على المقترح الذي يعيد جميع رهائن الاحتلال إلى الديار وينهي الحرب من خلال تحقيق جميع الأهداف.

