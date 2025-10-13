مستشار الرئيس الفلسطيني: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ مفرح

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مشاركة الرئيس محمود عباس أبو مازن في قمة شرم الشيخ للسلام هو الأمر الطبيعي، قائلاً:"نحن أصحاب الشأن وأصحاب القضية ذاتها".



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في الاستوديو التحليلي بمناسبة قمة شرم الشيخ للسلام على شاشة "النهار"، أنه "ليس من الطبيعي أن يغيب صاحب القضية عن محفل يتناول قضيته ".

وعن اعتذار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن المشاركة بعد إعلان الجانب الأمريكي، قال:"خبر مفرح ومبهج، كونه مجرم حرب، ومن الطبيعي أن يغيب عن محفل كهذا، فمكانه هو المحكمة الجنائية الدولية، ولا يقارن بحضور الرئيس أبو مازن، كونه صاحب الحق الأصيل في القضية الفلسطينية، حيث يشارك كممثل لكل الشعب الفلسطيني، الموافق والمعارض".



وردًا على سؤال الحديدي:"المفاوضات تمت مع حماس ولم تتم مع السلطة، ورغم أن أبو مازن هو ممثل السلطة والشعب في القمة، فإذا عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الأمريكي، ماذا سيقول له؟"ليجيب الهباش:"ما سيقوله له، قاله أمام العالم أجمع: نحن أصحاب قضية ونريد سلامًا عادلًا وشاملًا حتى حركة حماس لا تجادل في أن من يمثل الشعب الفلسطيني هو الرئيس أبو مازن، رغم الاختلافات الداخلية، لكن لا خلاف على أن من يمثل الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس أبو مازن ".