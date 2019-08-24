محمد صلاح يقود ليفربول لـ 6 أرقام قياسية والفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول الانجليزي، الفوز الثالث له على التوالي في المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح ثنائية على ارسنال على أرضية "أنفيلد"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وحملت المباراة أرقامًا قياسية لفريق ليفربول بعد تمكنه من الفوز الثالث على التوالي.



ليفربول حقق أطول سلسلة انتصارات في الدوري الإنجليزي بـ 12 فوزا ليعادل رقما غائبا منذ 1990 في الفترة بين أبريل وأكتوبر تحت قيادة كيني دالغليش.



آرسنال لم يربح في آخر 23 مباراة خارج ملعبه في الدوري الممتاز ضد الفرق الستة الكبار الأخرى (تعادل 8 وخسر 15)، منذ فوزه 2-0 على مانشستر سيتي في 18 يناير 2015.



ترينت ألكسندر أرنولد صنع 11 هدفا في الدوري الممتاز في عام 2019، أكثر من أي لاعب آخر.



ألكسندر أرنولد صنع 9 أهداف في مبارياته العشرة الأخيرة على ملعب أنفيلد مع ليفربول في جميع البطولات، بما في ذلك صنع هدف في كل مباراة من آخر 5 مباريات.



محمد صلاح اشترك في 8 أهداف في مبارياته الـ6 في الدوري الممتاز ضد آرسنال (سجل 6 وصنع 2)، وسجل في كل مبارياته الـ4 على أرضه ضدهم.



