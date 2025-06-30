قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروض سعودية لضم ناصر منسي.. واللاعب يحيل الأمر لنادي الزمالك
سلمت الزكاة للفقير ثم أردت شراءها منه هل يجوز؟ دار الإفتاء تجيب
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
قاعدة بيانات وتيسير تراخيص لدعم الطفولة المبكرة.. تفاصيل "الحصر الشامل للحضانات"
ماذا تقدم كيا سيلتوس 2026 وكم سعرها عالميا؟
إبراهيم عادل نجم بيراميدز يحتفل بزفافه وسط حضور نجوم الكرة.. صور
الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية
اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر
اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل البت في شكوى الزمالك ضد زيزو والأهلي
الرئيس الإيراني يدعو لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج
ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب
بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قاعدة بيانات وتيسير تراخيص لدعم الطفولة المبكرة.. تفاصيل "الحصر الشامل للحضانات"

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
أ ش أ

 أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة مارجريت صاروفيم، أن مشروع الحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر، الذي تم إطلاقه على مستوى الجمهورية تنفيذا للتكليفات الرئاسية التي صدرت في مارس 2025 لدعم الطفولة المبكرة، يهدف إلى زيادة عدد الحضانات وتيسير أعمالها بما يساهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بها. 

قاعدة بيانات وتيسير تراخيص لدعم الطفولة المبكرة.. تفاصيل "الحصر الشامل للحضانات" 

وأشارت صاروفيم إلى أن المشروع يعتمد على عدة محاور رئيسية، أهمها إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لحجم وعدد الحضانات في مصر.. مضيفة "هذه القاعدة ستساعد في التخطيط السليم والتعرف على الكثافة السكانية في المناطق المختلفة، وكذلك تحديد الفجوات والمشاكل التي قد تؤثر على معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، وتحسين المنشآت وتوفير المرافق اللازمة للأطفال، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع".

وأكدت نائبة الوزيرة أن المشروع سيشمل مسحا شاملا للحضانات، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.. مشيرة إلى أن الهدف من اكتشاف الحضانات غير المرخصة ليس معاقبتها، بل تقديم الدعم والمساعدة وتيسير إجراءات التراخيص لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وزيرة التضامن الجمهورية الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

سكن لكل المصريين 2025

50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

ضغط الدم

5 دقائق فقط من هذا التمرين تخفض ضغط الدم.. داوم عليها

طريقة تحضير صينية الباذنجان بالجبن

طريقة عمل صينية الباذنجان بالجبن.. بمذاق لا يقاوم

لابوبو

أغلي نسخة بـ170 ألف دولار.. "لابوبو" النعناعية تحطم الأرقام القياسية بمزاد صيني

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

فيديو

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

مروة عبد المنعم

صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد