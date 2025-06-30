قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروض سعودية لضم ناصر منسي.. واللاعب يحيل الأمر لنادي الزمالك
سلمت الزكاة للفقير ثم أردت شراءها منه هل يجوز؟ دار الإفتاء تجيب
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
قاعدة بيانات وتيسير تراخيص لدعم الطفولة المبكرة.. تفاصيل "الحصر الشامل للحضانات"
ماذا تقدم كيا سيلتوس 2026 وكم سعرها عالميا؟
إبراهيم عادل نجم بيراميدز يحتفل بزفافه وسط حضور نجوم الكرة.. صور
الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية
اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر
اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل البت في شكوى الزمالك ضد زيزو والأهلي
الرئيس الإيراني يدعو لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج
ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب
بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عروض سعودية لضم ناصر منسي.. واللاعب يحيل الأمر لنادي الزمالك

ناصر منسي
ناصر منسي

كشف الناقد الرياضي احمد عبد الباسط عن تلقي ناصر منسي لاعب الزمالك عروض من أندية سعودية

وكتب عبد الياسر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" عرض من أحد الأندية السعودية لضم ناصر منسي من الزمالك، واللاعب يوجه أصحاب العرض للتفاوض من خلال النادي.".


ومن ناحية أخرى أكد مصدر في نادي الزمالك على رفض مسؤولي الأبيض لفكرة التفريط في خدمات ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة بشأن اهتمام بعض الأندية العربية التي تسعى للحصول على خدماته.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتلق عروضاً رسمية للاعب، ولكن النادي يتمسك باستمرار ناصر منسي مع الفريق، خاصة وأن عقده ممتد لمدة موسمين.

وشدد على أن الزمالك يرغب في تعديل وتمديد عقد اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.

ناصر منسي الزمالك الأندية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

سكن لكل المصريين 2025

50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

إعلامي: تمرد داخلي يواجه جون إدوارد في الزمالك بسبب ملف الإعارات

وسام ابو علي

هاني رمزي: يجب بيع وسام أبوعلي حال وصول عرض بـ15 مليون دولار

شيكابالا

طارق يحيى: شيكابالا لازال قادرًا على العطاء

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

فيديو

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

مروة عبد المنعم

صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد