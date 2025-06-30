عروض سعودية لضم ناصر منسي.. واللاعب يحيل الأمر لنادي الزمالك

كشف الناقد الرياضي احمد عبد الباسط عن تلقي ناصر منسي لاعب الزمالك عروض من أندية سعودية

وكتب عبد الياسر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" عرض من أحد الأندية السعودية لضم ناصر منسي من الزمالك، واللاعب يوجه أصحاب العرض للتفاوض من خلال النادي.".



ومن ناحية أخرى أكد مصدر في نادي الزمالك على رفض مسؤولي الأبيض لفكرة التفريط في خدمات ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة بشأن اهتمام بعض الأندية العربية التي تسعى للحصول على خدماته.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتلق عروضاً رسمية للاعب، ولكن النادي يتمسك باستمرار ناصر منسي مع الفريق، خاصة وأن عقده ممتد لمدة موسمين.

وشدد على أن الزمالك يرغب في تعديل وتمديد عقد اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.