إبراهيم عادل نجم بيراميدز يحتفل بزفافه وسط حضور نجوم الكرة.. صور

احتفل نجم نادي بيراميدز إبراهيم عادل بزفافه في أجواء عائلية مميزة، بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من لاعبي الدوري الممتاز، وزملاء اللاعب في الفريق، بالإضافة إلى نجوم من أندية مختلفة، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وحرص اللاعبون على تهنئة إبراهيم عادل بهذه المناسبة السعيدة، معبرين عن أمنياتهم له بحياة زوجية مليئة بالسعادة والاستقرار، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من الحفل، والتي أظهرت لحظات من الرقص والغناء وسط أجواء احتفالية حماسية.

يُذكر أن إبراهيم عادل يُعد من أبرز لاعبي بيراميدز والكرة المصرية في الفترة الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع فريقه والانضمام للمنتخب الوطني.