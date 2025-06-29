شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مصير إبراهيم عادل مع بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية عن مصير إبراهيم عادل مع بيراميدز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، الأحد: "إبراهيم عادل ليس لديه عروض احترافية حتى الآن".

وكشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات محمد ناجي جدو، مدرب فريق بيراميدز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقال محمد ناجي جدو، خلال ظهوره في برنامج "الكابتن": "بيراميدز لسه عنده أمل في التتويج".

كما كشف جدو عن مفاجأة تتعلق بموقف ناديه من انتقال نجم الفريق إبراهيم عادل إلى النادي الأهلي خلال فترة كأس العالم للأندية.

وقال في تصريحات عبر برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر": "الأهلي لم يطلب ضم إبراهيم عادل خلال فترة كأس العالم للأندية، وكل الحديث المنتشر في الفترة الأخيرة غير صحيح".

وأضاف: "لو الأهلي طلب استعارة إبراهيم عادل في مونديال الأندية، كنا سنوافق، لأننا غير مرتبطين بمباريات رسمية في هذه الفترة".