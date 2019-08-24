القائم يحرم الزمالك من الهدف الأول في شباك ديكاداها ..فيديو

حرم القائم الأيمن الزمالك من تسجيل الهدف الأول، في المباراة التي تقام بين الأبيض ومنافسه ديكاداها، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مرر شيكابالا كرة بينية رائعة من بين اللاعبين، لتصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الذي سدد كرة صاروخية ارتطمت بالقائمة الأيمن و حرمت الزمالك من الهدف الأول في المباراة.





دخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:"

فى حراسة المرمي : محمد ابو جبل

في خط الدفاع : حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي

في خط الهجوم : مصطفي محمد

