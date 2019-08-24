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رئيس وزراء السودان الجديد: نسعى لرفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:47 م
عبد الله حمدوك رئيس
عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان الجديد
رحيم يسري
قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك، السبت، إن السودان بحاجة لمساعدات خارجية 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة.

وأكد أن السودان بحاجة إلى 1-2 مليار دولار ودائع بالعملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة المقبلة لوقف تراجع العملة المحلية، وتابع قائلًا "سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار"، وفقا لقناة "العربية".

وأضاف "بدأنا محادثات مع أمريكا لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ومع صندوق النقد الدولي لمناقشة إعادة هيكلة الديون".

يذكر أن عبد الله حمدوك، أدى مساء الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.

وبعد أداء اليمين، قال حمدوك في مؤتمر صحفي: "الشعب السوداني قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر"، مضيفًا: "الشعب يختار من سيحكم السودان".

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