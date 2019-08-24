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لحظة اعتقال نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:53 م
نبيل القروي
نبيل القروي
رحيم يسري
اعتقلت الشرطة التونسية ، امس الجمعة، نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة ومالك قناة "نسمة"، ما أثار جدلا في الوسط السياسي التونسي.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام تونسية لحظة اعتقال نبيل القروي على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال.

ويظهر في المقطع سيارات يبدو أنها تابعة للشرطة تطارد سيارة نبيل القروي قبل أن يطلب منه رجال شرطة مسلحون وباللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه.

وجاء اعتقال القروي بعد يوم من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية، من بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.

واتهم البعض يوسف الشاهد رئيس الحكومة بإصدار أمرا باعتقال المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة التونسية، لكن حزب تحيا تونس نفى علاقة الشاهد بأي شكل من الأشكال بهذه القضية، وندد بتوظيفها واستغلالها من بعض المنابر الإعلامية للقيام بحملات تشويه وافتراء على الحركة ورئيسها.

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