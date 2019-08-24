كهربا يظهر بـ زي النادي الأهلي

تداول رواد مواقع تواصل الصور " إنستجرام "، صورة تثير الجدل للاعب محمود عبد المنعم " كهربا"، لاعب الزمالك السابق ونادي أفيس البرتغالي الحالي .



وظهر محمود كهربا وهو يرتدي تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصحبة بعض الأطفال .





وأثارت الصورة التي نشرها محمود كهربا ردود فعل متباينة وتعجب البعض من ارتداء تي شيرت النادي الاهلي في تلك اللحظة، خصوصا في ظل تواجده الحالي داخل نادي افيس البرتغالي .

