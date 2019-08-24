ننشر نتائج دوري مستقبل وطن في كفر الشيخ.. صور

اشتعلت المنافسة في دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ الذى يقام تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب للوصول إلى تصفيات المحافظة وتتنافس الفرق بمراكز سيدى سالم وكفر الشيخ والحامول والرياض ودسوق وبيلا للوصول إلى تصفيات المحافظة خلال المباريات.



ويقام هذا الدوري الرياضي تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم بالتنسيق مع أمانة العمل الجماهيري بقيادة الدكتور ياسر شحاتة وأمانة الشباب بقيادة الدكتور وائل سرحان.



وأسفرت المباريات الأخيرة فى مركز سيدى سالم بحضور العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد عضو مجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالمحافظة والعمدة محمد زكريا شتا أمين الحزب بالمركز عن فوز إصلاح شالما على كفر تيدا 3/2 وفوز منشأة عباس على أبو عيد 4/1 وفوز العفيفى على سد خميس 2/0 وفوز بندر سيدى سالم على كوم الدهب 3/2 بضربات الترجيح.



وفى مباراتي الصعود للدور النهائي أسفرت المباراة الاولى عن فوز منشأة عباس على العفيفى 2/0 والمباراة الثانية انتهت بفوز إصلاح شالما على بندر سيدى سالم 5/4بضربات الترجيح من علامة الجزاء ليصعد فريقا منشأة عباس وإصلاح شالما للنهائيات بالمحافظة .



وفى مركز كفرالشيخ، أسفرت المباريات التى تابعها مجدى النجار أمين الحزب بالمركز عن فوز فريق بالى على الشمارقة 3/0 وفوز محلة القصب على الطواحينة 1/0 كما فاز كفر متبول على الطايفة 8/2 وفى مركز الحامول أسفرت المباريات الأخيرة التى اقيمت بحضور اللواء حسام خليفة سعدة امين الحزب بالمركز عن فوز فريق زيدان على فريق الأبعادية 2/1 كما فاز أبو خليل على نجوم المركز 4/3 .



وفى مركز الرياض، أسفرت المباريات الأخيرة التي أقيمت بحضور الحاج كرم الشامي أمين الحزب بالمركز عن فوز الرغامة "أ" على العاقولة ب" 4/1 وفوز "الحاج على" على منشاة سلامة 6/1 .



ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية على مستوى الجمهورية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة ولتحقيق التقدم والتنمية.

