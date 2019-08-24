الدوري الإسباني.. خيتافي يتعادل مع أتليتك بيلباو.. وفالنسيا تخسر من سلتا

انتهت مباراة فريقي خيتافي وأتليتك بيلباو بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.





افتتح راؤول جارسيا التسجيل لبيلباو في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل خايمي ماتا النتيجة لخيتافي في الدقيقة الثانية عشرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أتليتك بيلباو للنقطة الرابعة في المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد خيتافي للنقطة الأولى في المركز السادس عشر



