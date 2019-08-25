البترول: تحويل 50 ألف سيارة للعمل بـ الغاز الطبيعي

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن استهداف تحويل 50 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، على مدار العام المالى الحالي 2019 /2020.



وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، أنها قطعت شوطا كبيرا في عمليات تحويل السيارات لمنظومة الغاز.



وأشارت إلى أنه من المقرر زيادة المعدلات نظرا لاقبال المواطنين علي تحويل سياراتهم الملاكي للعمل بالغاز.



وأضافت أنه جار حاليًا الاستمرار في التوسع في شبكة المحطات التي تبلغ حاليًا 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.