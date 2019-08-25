سر غضب الشناوي.. الأهلى يتجه لقيد سعد سمير ومحمد محمود إفريقيًا .. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل غضب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، من الإدارة بسبب رفضها مناقشة عروض احترافه في السعودية وفرنسا.



وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «الشناوي اجتمع بـ سيد عبدالحفيظ، دون الوصول لصيغة جديدة للعقد، يتم من خلاله تقديره ماليا، بعد تألقه في بطولة أمم إفريقيا».



وأشار حتحوت، إلى أن الأهلي يتجه إلى قيد سعد سمير ومحمد محمود في القائمة الإفريقية.



وتابع: «سيتم قيد كريم نيدفيد في يناير.. لكنه أجل قيد سعد سمير ومحمد محمود لحين حسم قيد المهاجم الأجنبي بعد رحيل وليد أزارو بعد ترصد الجماهير لأخطائه».