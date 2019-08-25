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ترامب: الغداء مع ماكرون أفضل لقاء عقدناه في قمة مجموعة السبع الكبار

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:42 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار.

وقال ترامب عبر تويتر: "فرنسا والرئس إيمانويل ماكرون أنجزا عملا رائعا حقا حتى الآن مع قمة مهمة جدا للسبع الكبار".

وأضاف ترامب: "كان تناول الغداء مع إيمانويل أفضل اجتماع عقدناه حتى الآن، وبالمثل ، فإن الاجتماع المسائي مع قادة العالم سار بشكل جيد للغاية، وتم إحراز تقدم".

كان مصدر دبلوماسي فرنسي، أعلن أن ماكرون عرض على ترامب خطته للتهدئة بين إيران والولايات المتحدة، وأن هناك تقاربا بين الطرفين بهذا الشأن.

فيما قالت وكالة رويترز أن الخلافات دبت أمس السبت بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى مع تجمعهم لحضور قمتهم السنوية مما سلط الضوء على الانقسامات الحادة بينهم بشأن التوترات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكيفية مكافحة الحرائق التي تستعر في غابات الأمازون المطيرة.

وتعقد القمة على مدى ثلاثة أيام في منتجع بياريتس الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي وسط خلافات حادة حول جملة من القضايا العالمية التي قد تزيد من الانقسام بين دول تبذل جهودا مضنية للتحدث بصوت واحد.

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